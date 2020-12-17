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Вместо "ведьмовской" шляпы: главную елку страны украсили рождественской звездой

Киев • УНН

 • 22226 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Главную елку страны на Софийской площади в Киеве украсили рождественской звездой, вместо противоречивой "колдовской" шляпы, которую демонтировали 13 декабря. Об этом в комментарии УНН сказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.

Вместо "ведьмовской" шляпы: главную елку страны украсили рождественской звездой

"Да, звезду уже повесили. Сделали это в 11:00. Открывать секреты относительно сюрпризов во время празднования дня Святого Николая не буду, но программа уже утверждена, и в 19:00 19 декабря состоится открытие", - отметил Добруцкий.

Напомним, 13 декабря УНН сообщал, что с главной елки страны на Софийской площади в Киеве, которая обошлась в 30 миллионов гривен, сняли "колдовскую" шляпу.

Добавим, что основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий заявил, что на главной елке страны на Софийской площади в Киеве все же будет рождественская звезда, которая заменит волшебную шляпу накануне дня Святого Николая.

Зажигать елку будет голограмма Святого Николая, поскольку сам он находится на самоизоляции.

Также напомним, Киевом проложат большой новогодний маршрут.

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