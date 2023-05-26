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Замість Грузії - Сакартвело: у Раді зареєстрували новий проєкт постанови

Замість Грузії - Сакартвело: у Раді зареєстрували новий проєкт постанови

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували новий проєкт постанови щодо використання історичної назви Грузії - Сакартвело. Про це пише УНН з посиланням на ВР.

Цитата

"З метою використання в Україні офіційної та історичної назви країни Сакартвело, Верховна Рада України постановляє:

1. Запровадити використання в Україні на офіційному рівні, офіційному листуванні та спілкуванні, а також у засобах масової інформації офіційної та історичної назви Сакартвело замість Грузія. Відповідно, грузинський народ (грузинів) називати – картвелами.

2. Кабінету Міністрів України:
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови;
- у тримісячний термін забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цією Постановою;
- невідкладно повідомити грузинську сторону про ухвалене рішення;
- здійснювати постійний контроль за виконанням цієї Постанови.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування", - йдеться в проєкті постанови.

Деталі

У пояснювальній записці зазначається, що вже майже п’ятнадцять років офіційний Тбілісі переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви "Грузія", яка вважається русифікованою, а саме найменування – російським. Тому грузини просять використовувати історичну назву їх країни – "Сакартвело".

"Варто відзначити, що назву "Грузія" використовують у світі близько 20-ти країн, в тому числі Україна. Більшість з цих країн, це - країни пострадянського простору або ті, які зазнавали значного радянського впливу. Грузією цю державу іменують у росії, "Грузія" – це імперська назва, а той же переклад "Georgia" – результат перекладу з російської", - додали в ВР.

Крім того, там підкреслили, що від назви "Грузія" в офіційних документах вже відмовилися Литва, Ізраїль, Південна Корея, Японія.

"Більшість з них стали використовувати латинську назву Georgia, але варто відзначити, що єдина з даного переліку країн – Литовська Республіка, член Європейського Союзу та НАТО, з 2021 року якраз використовує назву "Сакартвело", - йдеться в пояснювальному листі.

"Відносини України з Грузією глибокі та багатогранні, проте одним з кроків додаткового зближення з боку України може бути, офіційне використання історичної назви Грузії - Сакартвело. Більше того, Україна, яка є окремим суб’єктом міжнародного права та історично вибудовує дружні відносини з Грузією та, яка, особливо у час російської агресії, позбавляється всього русифікованого та проявів колоніальної політики, повинна почати використовувати історичну назву країни Грузія – Сакартвело, та назву грузинського народу (грузинів) – картвели", - підсумували у ВР.

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