Вместо Грузии - Сакартвело: в Раде зарегистрировали новый проект постановления

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"С целью использования в Украине официального и исторического названия страны Сакартвело, Верховная Рада Украины постановляет:

1. Ввести использование в Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузия. Соответственно, грузинский народ (грузин) называть – картвелами.

2. Кабинету Министров Украины:

- привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением;

- в трехмесячный срок обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Постановлением;

- безотлагательно уведомить грузинскую сторону о принятом решении;

- осуществлять постоянный контроль за выполнением настоящего Постановления.

3. Это Постановление вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в проекте постановления.

Детали

В пояснительной записке отмечается, что уже почти пятнадцать лет официальный Тбилиси убеждает своих международных партнеров отказаться от названия "Грузия", которое считается русифицированным, а само наименование – российским. Поэтому грузины просят использовать историческое название их страны – "Сакартвело".

"Стоит отметить, что название "Грузия" используют в мире около 20-ти стран, в том числе Украина. Большинство из этих стран, это - страны постсоветского пространства или те, которые испытывали значительное советское влияние. Грузией это государство именуют в России,"Грузия" – это имперское название, а тот же перевод "Georgia" – результат перевода с русского", - добавили в ВР.



Кроме того, там подчеркнули, что от названия "Грузия" в официальных документах уже отказались Литва, Израиль, Южная Корея, Япония.

"Большинство из них стали использовать латинское название Georgia, но стоит отметить, что единственная из данного перечня стран – Литовская Республика, член Европейского Союза и НАТО, с 2021 года как раз использует название "Сакартвело", - говорится в пояснительном письме.

"Отношения Украины с Грузией глубокие и многогранные, однако одним из шагов дополнительного сближения со стороны Украины может быть, официальное использование исторического названия Грузии - Сакартвело. Более того, Украина, которая является отдельным субъектом международного права и исторически выстраивает дружеские отношения с Грузией и, которая, особенно во время российской агрессии, избавляется от всего русифицированного и проявлений колониальной политики, должна начать использовать историческое название страны Грузия – Сакартвело, и название грузинского народа (грузин) – картвели", - подытожили в ВР.

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