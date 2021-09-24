Замах на Шефіра: у лісі, далеко від місця злочину, знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У радіусі кількох кілометрів від місця замаху на першого помічника Президента Сергія Шефіра, правоохоронці розкрили інший злочин. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
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“Під час прочісування лісу розкрили інший злочин — знайшли повішеного хлопця, який зник декілька місяців тому під час велопрогулянки”, — сказало джерело.
Деталі
За інформацією співрозмовника УНН, наразі проводиться судово-медична експертиза знайденого тіла. Правоохоронці розглядають такі версії як самогубство або насильницька смерть.
У поліції Київської області зауважили, що під час розшукових дій у справі Шефіра трупів не знаходили.
Дане тіло виявили грибники у лісі поблизу села Юрівка Фастівського району.
Додамо
Напередодні УНН писав про те, що на Київщині продовжуються оперативно-розшукові заходи у справі замаху на першого помічника Президента Сергія Шефіра та його водія.
Контекст
22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра. У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують. Помічник Президента не постраждав у результаті замаху.
Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.