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Покушение на Шефира: в лесу, далеко от места преступления, нашли труп

Покушение на Шефира: в лесу, далеко от места преступления, нашли труп

Киев  •  УНН

 • 116775 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В радиусе нескольких километров от места покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира, правоохранители раскрыли другое преступление. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Цитата:

"Во время прочесывания леса раскрыли другое преступление - нашли повешенного парня, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки", - сказал источник.

Детали

По информации собеседника УНН, проводится судебно-медицинская экспертиза найденного тела. Правоохранители рассматривают такие версии как самоубийство или насильственная смерть. В полиции Киевской области отметили, что во время розыскных действий по делу Шефира трупов не находили.

Данное тело обнаружили грибники в лесу близ села Юровка Фастовского района.

Добавим

Накануне УНН писал о том, что в Киевской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по делу покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира и его водителя.

Контекст

22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападавших разыскивают. Помощник Президента не пострадал в результате покушения.

Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.

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