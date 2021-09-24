Покушение на Шефира: в лесу, далеко от места преступления, нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В радиусе нескольких километров от места покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира, правоохранители раскрыли другое преступление. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
Цитата:
"Во время прочесывания леса раскрыли другое преступление - нашли повешенного парня, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки", - сказал источник.
Детали
По информации собеседника УНН, проводится судебно-медицинская экспертиза найденного тела. Правоохранители рассматривают такие версии как самоубийство или насильственная смерть. В полиции Киевской области отметили, что во время розыскных действий по делу Шефира трупов не находили.
Данное тело обнаружили грибники в лесу близ села Юровка Фастовского района.
Добавим
Накануне УНН писал о том, что в Киевской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по делу покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира и его водителя.
Контекст
22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападавших разыскивают. Помощник Президента не пострадал в результате покушения.
Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.