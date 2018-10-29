Замах на Гандзюк: у прокуратурі пояснили етапування підозрюваного до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Головне слідче управління Служби безпеки України звернулося до прокуратури Херсонської області надати дозвіл на етапування підозрюваного у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.
"До прокуратури Херсонської області надійшов запит від головного слідчого управління Служби безпеки України про надання дозволу на етапування підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом нападу на Катерину Гандзюк до відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України для проведення слідчих дій. Прокуратурою області було надано дозвіл на етапування цього підозрюваного з херсонського СІЗО до Києва", – зазначили у прокуратурі.
У прес-службі додали, що підозрюваний перебуватиме у київському СІЗО на час проведення Службою безпеки України слідчих дій.
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Нагадаємо, адвокат підозрюваного у нападі на Катерину Гандзюк Сергія Торбіна повідомив, що його підзахисного етапували до СІЗО Києва.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху передали до центрального апарату Служби безпеки України.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.