Замах на Гандзюк: у прокуратурі пояснили етапування підозрюваного до Києва

ukru
Ексклюзив
15:27 • 36488 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 70668 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 121595 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 105495 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 98407 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110345 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 129184 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74445 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82706 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 166145 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
70 %
752 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 65424 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 114261 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 92480 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 72130 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 70280 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 121595 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 129184 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 166145 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 509365 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 589086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 11109 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 13210 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 24271 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 54374 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58332 перегляди
Актуальне
Замах на Гандзюк: у прокуратурі пояснили етапування підозрюваного до Києва

Замах на Гандзюк: у прокуратурі пояснили етапування підозрюваного до Києва

Київ • УНН

 • 10369 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Головне слідче управління Служби безпеки України звернулося до прокуратури Херсонської області надати дозвіл на етапування підозрюваного у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.

"До прокуратури Херсонської області надійшов запит від головного слідчого управління Служби безпеки України про надання дозволу на етапування підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом нападу на Катерину Гандзюк до відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України для проведення слідчих дій. Прокуратурою області було надано дозвіл на етапування цього підозрюваного з херсонського СІЗО до Києва", – зазначили у прокуратурі.

У прес-службі додали, що підозрюваний перебуватиме у київському СІЗО на час проведення Службою безпеки України слідчих дій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Напад на Гандзюк: слідство розглядає дві версії

Нагадаємо, адвокат підозрюваного у нападі на Катерину Гандзюк Сергія Торбіна повідомив, що його підзахисного етапували до СІЗО Києва.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху передали до центрального апарату Служби безпеки України.

Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44