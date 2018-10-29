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Покушение на Гандзюк: в прокуратуре пояснили этапирование подозреваемого в Киев

Покушение на Гандзюк: в прокуратуре пояснили этапирование подозреваемого в Киев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Главное следственное управление Службы безопасности Украины обратилось в прокуратуру Херсонской области предоставить разрешение на этапирование подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

"В прокуратуру Херсонской области поступил запрос от главного следственного управления Службы безопасности Украины о предоставлении разрешения на этапирование подозреваемого в уголовном производстве по факту нападения на Екатерину Гандзюк в отдел обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины для проведения следственных действий. Прокуратурой области было предоставлено разрешение на этапирование этого подозреваемого из СИЗО в Киев", – отметили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый будет находиться в киевском СИЗО на время проведения Службой безопасности Украины следственных действий.

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Напомним, адвокат подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк Сергея Торбина сообщил, что его подзащитного этапировали в СИЗО Киева.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пресечения пятерым подозреваемым в преступлении. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.

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