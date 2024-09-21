Залишаємося вдячними усією країною: Зеленський закликав 1 жовтня вшанувати загиблих захисників України хвилиною мовчання
Київ • УНН
Президент Зеленський закликав вшанувати полеглих захисників України хвилиною мовчання 1 жовтня о 9:00. Цього дня в Україні відзначають День захисників та захисниць України.
Президент України Володимир Зеленський закликав 1 жовтня о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання вшанувати полеглих захисників і захисниць України, передає УНН.
"1 жовтня о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання.
Наш обов’язок – вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави.
Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо
1 жовтня в Україні святкують День захисників та захисниць України. Цей день приурочений до вшанування військових, які присвятили своє життя захисту країни та її суверенітету.