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Залишаємося вдячними усією країною: Зеленський закликав 1 жовтня вшанувати загиблих захисників України хвилиною мовчання

Київ • УНН

 • 20003 перегляди

Президент Зеленський закликав вшанувати полеглих захисників України хвилиною мовчання 1 жовтня о 9:00. Цього дня в Україні відзначають День захисників та захисниць України.

Президент України Володимир Зеленський закликав 1 жовтня о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання вшанувати полеглих захисників і захисниць України, передає УНН.

"1 жовтня о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання.

Наш обов’язок – вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави.

Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

1 жовтня в Україні святкують День захисників та захисниць України. Цей день приурочений до вшанування військових, які присвятили своє життя захисту країни та її суверенітету.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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