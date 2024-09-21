Остаемся благодарными всей страной: Зеленский призвал 1 октября почтить погибших защитников Украины минутой молчания

Президент Украины Владимир Зеленский призвал 1 октября в 9:00 во время общенациональной минуты молчания почтить павших защитников и защитниц Украины, передает УНН.

"1 октября в 9:00 общенациональная минута молчания.

Наш долг - почтить всех защитников и защитниц Украины, которые отдали свою жизнь, защищая независимость нашего государства.

Помним. Остаемся благодарными. Всей страной", - отметил Зеленский.

Напомним

1 октября в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины. Этот день приурочен к чествованию военных, которые посвятили свою жизнь защите страны и ее суверенитета.