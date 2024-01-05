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Залужний та Каволі обговорили стратегію українського фронту на найближчі тижні та місяці

Залужний та Каволі обговорили стратегію українського фронту на найближчі тижні та місяці

Київ • УНН

 • 28556 перегляди

Український командувач Залужний обговорив з генералом Каволі фронтові стратегії і тактику противника, зосередившись на протидії ракетним ударам.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Говорили про поточну ситуацію на фронті та можливу стратегію противника найближчим часом. Про це пише УНН із посиланням на офіційний телеграм-канал Валерія Залужного.

Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною, але контрольованою. Збройні Сили України продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак противника та нанесенні йому максимальних втрат у живій силі та техніці. З генералом Каволі детально обговорили можливі дії противника, які очікуються протягом найближчих тижнів та місяців.

– написав Залужний.

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Деталі

Згідно з інформацією від Головнокомандувача ЗСУ під час цієї розмови він окремо зупинився на питанні протидії масованим ракетним ударам противника. Та акцентував увагу на необхідності посилення української системи протиповітряної оборони.

Водночас Залужний висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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