Залужный и Каволи обсудили стратегию украинского фронта на ближайшие недели и месяцы

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Говорили о текущей ситуации на фронте и возможной стратегии противника в ближайшее время. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный телеграмм-канал Валерия Залужного.

Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой. Вооруженные Силы Украины продолжают ведение оборонительных операций, концентрируются на отражении атак противника и нанесении ему максимальных потерь в живой силе и технике. С генералом Каволи подробно обсудили возможные действия противника, которые ожидаются в течение ближайших недель и месяцев. - написал Залужный.

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Согласно информации от Главнокомандующего ВСУ во время этого разговора он отдельно остановился на вопросе противодействия массированным ракетным ударам противника. И акцентировал внимание на необходимости усиления украинской системы противовоздушной обороны.

В то же время Залужный выразил благодарность американским партнерам за поддержку и помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

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