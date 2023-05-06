Залужний розповів генералу Міллі про підготовку до деокупації української території
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний проінформував голову Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків армії України задля деокупації української території, передає УНН.
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«Підтримую сталий діалог з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території», - написав Залужний.
Він подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили у Пентагоні.
«Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета - Перемога України!», - наголосив Залужний.
Доповнення
1 травня Залужний обговорив з Міллі обстановку на фронті, а також посилення постачання зброї.
Посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко заявив у вівторок, що погода перешкоджає довгоочікуваному весняному наступу України.
Зеленський повідомляв, що Україна готується до контрнаступу.
Зеленський також заявляв, що Україна почне свій контрнаступ, не чекаючи винищувачів F-16 від союзників.