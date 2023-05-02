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Посол Пристайко назвав погоду причиною затримки весняного наступу України

Посол Пристайко назвав погоду причиною затримки весняного наступу України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко заявив у вівторок, що погода перешкоджає довгоочікуваному весняному наступу України, пише УНН.

Цитата

«По-перше, ми не подаємо росіянам сигналів, коли починаємо, а по-друге, погода поки що не дозволяє рухатися важким танкам», — сказав Пристайко Sky News.

Пристайко додав, що, наскільки він розуміє, Україна наразі отримала «98% всього, що ми просили для цього конкретного контрнаступу».

На запитання, куди йде війна, Пристайко сказав: «Ось чому ми намагаємося провести цей справді проривний наступ. На це покладають надто великі надії».

Доповнення

У п'ятницю міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що плани контрнаступу майже завершені.

«Підготовка до контрнаступу добігає кінця», - сказав тоді міністр.

«У глобальному сенсі ми готові у високовідсотковому режимі. Наступне питання за Генеральним штабом… Як тільки буде воля Божа, погода та рішення командирів, ми це зробимо».

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