Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті та наголосив на посиленні постачання зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові обговорили обстановку на фронті, а також посилення постачання зброї, передає УНН.
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“Детально поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій”, – зазначив Залужний у своєму Телеграм.
Деталі
Залужний розповів про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні, а також наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.
“Окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості. Дякую генералу Міллі за допомогу. Продовжуємо координувати зусилля у боротьбі з російським агресором. Україні потрібна Перемога!”, – підсумував Залужний.
Доповнення
30 квітня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч у розширеному складі із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.