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Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті та наголосив на посиленні постачання зброї

Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті та наголосив на посиленні постачання зброї

Київ • УНН

 • 526958 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові обговорили обстановку на фронті, а також посилення постачання зброї, передає УНН.

Цитата

“Детально поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій”, – зазначив Залужний у своєму Телеграм.

Деталі

Залужний розповів про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні, а також наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

“Окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості. Дякую генералу Міллі за допомогу. Продовжуємо координувати зусилля у боротьбі з російським агресором. Україні потрібна Перемога!”, – підсумував Залужний.

Доповнення

30 квітня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч у розширеному складі із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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