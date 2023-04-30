Залужний провів зустріч у розширеному складі із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч у розширеному складі із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, передає УНН.
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"Предметно обговорили широке коло важливих для нас питань. Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", - йдеться в повідомленні.
"Окремо зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки. Наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії", - повідомив Головнокомандувач Залужний.
Генерали також обговорили питання підготовки українських захисників: "Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України".
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