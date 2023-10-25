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Залужний провів нараду щодо посилення української ППО до холодів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав один із пунктів управління Повітряних Сил Збройних Сил України, та разом із військовими обговорив ключові питання стосовно посилення протиповітряної оборони в осінньо-зимовий період. Про це Главком повідомив на своїй офіційній сторінці в телеграм, передає УНН.

Залужний провів нараду щодо посилення української ППО до холодів

Цитата

“Із начальником Генерального штабу та командувачем Повітряних Сил обговорили ключові питання стосовно посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об’єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період”, — зазначив Залужний.

Деталі

Готовність української ППО Главком Залужний особисто перевірив, відвідавши один із пунктів управління Повітряних Сил ЗСУ. Він на власні очі побачив із якими проблемами мають справу захисники українського неба, та подякував військовим за їхню роботу. Зокрема, Залужний відзначив роботу українських пілотів, зенітників, фахівців радіотехнічних військ, РЕБ, зв’язку та логістики, а також розвідки Повітряних Сил, які щодня забезпечують результат.

Головнокомандувач зазначив, що “із кожним днем наші крила та щит міцніють, із кожним днем — ми ближче до нашої мети! Разом — до Перемоги!”.

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Нагадаємо

На минулому тижні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку. Він разом з командувачами та командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів.

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