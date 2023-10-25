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Залужный провел совещание по усилению украинской ПВО к холодам

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил один из пунктов управления Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, и вместе с военными обсудил ключевые вопросы по усилению противовоздушной обороны в осенне-зимний период. Об этом Главком сообщил на своей официальной странице в телеграм, передает УНН.

Залужный провел совещание по усилению украинской ПВО к холодам

Цитата

“С начальником Генерального штаба и командующим Воздушных Сил обсудили ключевые вопросы относительно усиления противовоздушной обороны, применения авиационного вооружения и прикрытия объектов критической инфраструктуры в осенне-зимний период”, — отметил Залужный.

Детали

Готовность украинской ПВО Главком Залужный лично проверил, посетив один из пунктов управления Воздушных Сил ВСУ. Он воочию увидел с какими проблемами имеют дело защитники украинского неба, и поблагодарил военных за их работу. В частности, Залужный отметил работу украинских пилотов, зенитчиков, специалистов радиотехнических войск, РЭБ, связи и логистики, а также разведки Воздушных Сил, которые ежедневно обеспечивают результат.

Главнокомандующий отметил, что “с каждым днем наши крылья и щит крепнут, с каждым днем — мы ближе к нашей цели! Вместе — к Победе!”.

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Напомним

На прошлой неделе Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку. Он вместе с командующими и командирами бригад, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений.

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