Залужний напередодні засідання групи "Рамштайн" провів розмову із головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, передає УНН з посиланням на Telegram Залужного.
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"Обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів. Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті. Домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу. Україні потрібна перемога", - написав він.
Додамо
21 квітня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", Київ нібито проситиме у країн-союзниць терміново поставити зенітні ракети для систем протиповітряної оборони.
США напередодні оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн дол.