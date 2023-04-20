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Залужный накануне заседания группы "Рамштайн" провел разговор с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО

Киев • УНН

 • 413961 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Накануне очередного заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, передает УНН со ссылкой на Telegram Залужного.

Цитата

"Обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, технике и боеприпасам. Проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте. Договорились в дальнейшем продолжать диалог и активно взаимодействовать. Благодарен за устойчивую поддержку и помощь. Украине нужна победа", - написал он.

Добавим

21 апреля состоится встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", Киев якобы будет просить у стран-союзниц срочно поставить зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны.

США накануне объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн долл.

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