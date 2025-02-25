Залучення ветеранів до навчання з базового військового вишколу: законопроєкт ухвалено за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який дозволить залучати ветеранів до навчання з базового військового вишколу. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №9421.

№9421 - залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву. За основу - 268 - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, початкова військова підготовка громадян України до національного спротиву організовується Державною службою якості освіти, разом з Міністерством оборони і Мінветеранів та може проводиться із залученням осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників, та проводиться в закладах загальної середньої освіти.

Також уточнюється, що завданнями підготовки громадян України до національного спротиву є "сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України на основі бойового досвіду ветеранів війни".

Нагадаємо

З вересня 2025 року в Україні запроваджується базова загальновійськова підготовка для студентів тривалістю 300 годин. Теорію проходитимуть усі, а практику - чоловіки та жінки за бажанням.