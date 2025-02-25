Привлечение ветеранов к обучению по базовой военной подготовке: законопроект принят за основу
Киев • УНН
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9421 о привлечении ветеранов к базовой военной подготовке. Обучение будет проводиться в школах при участии Минобороны и Минветеранов.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который позволит привлекать ветеранов к обучению по базовой военной подготовке. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9421.
№9421 - привлечение ветеранов войны к организации и осуществлению подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению. За основу - 268
Согласно законопроекту, начальная военная подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению организуется Государственной службой качества образования, вместе с Министерством обороны и Минветеранов и может проводится с привлечением лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей таких лиц и членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших защитников, и проводится в учреждениях общего среднего образования.
Также уточняется, что задачами подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является "содействие приобретению гражданами Украины готовности и способности выполнения конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины на основе боевого опыта ветеранов войны".
Напомним
С сентября 2025 года в Украине вводится базовая общевойсковая подготовка для студентов продолжительностью 300 часов. Теорию будут проходить все, а практику - мужчины и женщины по желанию.