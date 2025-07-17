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Закупівлі - стратегічний партнер для бізнесу: у Києві стартувала MHP Procurement Conference 2025 17 липня 2025

Київ • УНН

 • 528 перегляди

У Києві стартувала MHP Procurement Conference 2025, що об'єднала понад 180 учасників для обговорення еволюції закупівель. Кошти від заходу передадуть на допомогу військовим через фонд "МХП-Громаді".

Закупівлі - стратегічний партнер для бізнесу: у Києві стартувала MHP Procurement Conference 2025

Сьогодні, 17 липня, у Києві стартувала MHP Procurement Conference 2025 — галузева подія, що об’єднала експертів та гравців ринку довкола ролі закупівель у сучасних організаціях, передає УНН.

Мета конференції — підвищувати ефективність закупівель всієї країни. А в результаті — посилювати економіку нашої держави.

Понад 180 учасників зібралися, щоб обговорити еволюцію функції закупівель: від операційної ролі до важливої складової стратегічного управління, що сприяє підвищенню ефективності, стійкості та конкурентоспроможності компаній.

Серед спікерів - представники МХП, KSE, ДОТ, ДТЕК ЕНЕРГО, ЄБРР, Монделіс Україна, ТМЦ INTECH, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, ВФ Україна, Аврора, Федерація роботодавців України, UMGI.

Всі кошти від продажу квитків і донатів будуть передані стратегічному партнеру МХП — Благодійному фонду "МХП-Громаді", який спрямує їх на допомогу військовим.

Про майбутнє функції закупівель розповів Дмитро Пташник — Заступник голови правління МХП з закупівель.

Він уточнив, що у 2025 році функція закупівель переживає трансформацію через геополітичні ризики та зростання ролі штучного інтелекту. Глобалізація поступається місцем фрагментації та створює масштабні виклики для закупівель, а саме: необхідність переходу від глобальних до регіональних підходів і перегляду традиційних ланцюгів постачання, підкреслив Пташник.

Стратегічними пріоритетами закупівель сьогодні є:

- Впровадження штучного інтелекту, який допомагає оптимізувати процеси. Проте не можна виключати з цього процесу людину, яка верифікуватиме результат.

- Розвиток механізмів гнучкості та швидкого реагування на зміни через альтернативні сценарії постачання та резервні плани.

- Фокус на оптимізації обігового капіталу та диверсифікація постачальників.

- Розробка практик, що сприяють екологічній, соціальній та управлінській відповідальності.

- Формування гнучких команд, які швидко адаптуються до змін.

- Впровадження структури управління даними для забезпечення прозорості, безпеки та відповідності регуляторним вимогам.

Закупівлі — це added value для компаній. Найбільш зрілі закупівельні функції демонструють вдвічі вищу ефективність з точки зору операційних витрат.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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