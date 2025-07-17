Закупки – стратегический партнер для бизнеса: в Киеве стартовала MHP Procurement Conference 2025 17 июля 2025
Киев • УНН
В Киеве стартовала MHP Procurement Conference 2025, объединившая более 180 участников для обсуждения эволюции закупок. Средства от мероприятия будут переданы на помощь военным через фонд "МХП-Громаді".
Сегодня, 17 июля, в Киеве стартовала MHP Procurement Conference 2025 — отраслевое событие, объединившее экспертов и игроков рынка вокруг роли закупок в современных организациях, передает УНН.
Цель конференции — повышать эффективность закупок всей страны. А в результате — усиливать экономику нашего государства.
Более 180 участников собрались, чтобы обсудить эволюцию функции закупок: от операционной роли до важной составляющей стратегического управления, способствующей повышению эффективности, устойчивости и конкурентоспособности компаний.
Среди спикеров - представители МХП, KSE, ДОТ, ДТЭК ЭНЕРГО, ЕБРР, Монделис Украина, ТМЦ INTECH, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, ВФ Украина, Аврора, Федерация работодателей Украины, UMGI.
Все средства от продажи билетов и донатов будут переданы стратегическому партнеру МХП — Благотворительному фонду "МХП-Громаді", который направит их на помощь военным.
О будущем функции закупок рассказал Дмитрий Пташник — Заместитель председателя правления МХП по закупкам.
Он уточнил, что в 2025 году функция закупок переживает трансформацию из-за геополитических рисков и роста роли искусственного интеллекта. Глобализация уступает место фрагментации и создает масштабные вызовы для закупок, а именно: необходимость перехода от глобальных к региональным подходам и пересмотра традиционных цепей поставок, подчеркнул Пташник.
Стратегическими приоритетами закупок сегодня являются:
- Внедрение искусственного интеллекта, который помогает оптимизировать процессы. Однако нельзя исключать из этого процесса человека, который будет верифицировать результат.
- Развитие механизмов гибкости и быстрого реагирования на изменения через альтернативные сценарии поставок и резервные планы.
- Фокус на оптимизации оборотного капитала и диверсификация поставщиков.
- Разработка практик, способствующих экологической, социальной и управленческой ответственности.
- Формирование гибких команд, которые быстро адаптируются к изменениям.
- Внедрение структуры управления данными для обеспечения прозрачности, безопасности и соответствия регуляторным требованиям.
Закупки — это added value для компаний. Наиболее зрелые закупочные функции демонстрируют вдвое более высокую эффективность с точки зрения операционных расходов.