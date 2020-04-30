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Законопроект про банки почнуть розглядати після 11 травня – Арахамія

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Після того, як парламентарі ухвалили спецпроцедуру розгляду законопроекту про банки, проект закону № 2571-д винесуть на голосування у другому читанні після 11 травня. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія по завершенню позачергового засідання ВР, передає кореспондент УНН.

Законопроект про банки почнуть розглядати після 11 травня – Арахамія

“Прийнята процедура дозволяє нам у дуже швидкому темпі розглянути цей проект. Позавчора всім (нардепам — ред.) роздали таблицю правок, і, згідно з законом, 10 днів депутати повинні ознайомлюватись з цією таблицею, і тоді вже можна виносити це до зали. Після 11 травня ми можемо виносити це до зали і безпосередньо голосувати”, — сказав Арахамія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Разумков розповів, що буде після ухвалення спецпроцедури із пришвидшення ухвалення банківського закону

Нагадаємо, що ВР схвалила спецпроцедуру розгляду законопроекту про банки. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України.

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