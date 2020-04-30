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Законопроект о банках начнут рассматривать после 11 мая - Арахамия

Киев • УНН

 • 16202 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. После того, как парламентарии приняли спецпроцедуру рассмотрения законопроекта о банках, проект закона № 2571-д вынесут на голосование во втором чтении после 11 мая. Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по завершению внеочередного заседания ВР, передает корреспондент УНН.

Законопроект о банках начнут рассматривать после 11 мая - Арахамия

"Принятая процедура позволяет нам в очень быстром темпе рассмотреть этот проект. Позавчера всем (нардепам - ред.) раздали таблицу поправок, и, согласно закону, 10 дней депутаты должны знакомиться с этой таблицей, и тогда уже можно выносить это в зал. После 11 мая мы можем выносить это в зал и непосредственно голосовать", - сказал Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков рассказал, что будет после принятия спецпроцедуры с ускорения принятия банковского закона

Напомним, что ВР приняла спецпроцедуру рассмотрения законопроекта о банках. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины.

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