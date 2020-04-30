Разумков розповів, що буде після ухвалення спецпроцедури із пришвидшення прийняття банківського закону

"Якщо буде підтримано процедуру, дві доби надається депутатським фракціями та групам та позафракційним на визначення правок, що вони вважають найважливішими. Комітет формує з цих правок таблицю, туди ж додаються всі правки, щоб зал міг повпливати, якщо якась помилка або неузгодження допущені під час визнання до включення. І після цього буде розглядатись в залі. Я думаю, що буде розглядатись тоді, коли будуть підписи нардепів за цю ініціативу. Стандартна процедура – 150 підписів для скликання позачергового", - сказав Разумков.

Він уточнив, що у таблицю включаються 5 правок від кожної фракції депутатської групи та одна правка від депутатів позафракційних.

Раніше в УНН повідомлялося, що Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер планує розглянути низку законопроектів та проектів постанов, зокрема – проект закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед хворих людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також особливу процедуру, що має пришвидшити розгляд у другому читанні проекту закону про банки.