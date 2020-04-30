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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 50484 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 92790 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104060 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129962 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129987 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Разумков рассказал, что будет после одобрения спецпроцедуры из ускорения принятия банковского закона

Разумков рассказал, что будет после одобрения спецпроцедуры из ускорения принятия банковского закона

Киев  •  УНН

 • 11540 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал на брифинге процедуру дальнейших действий, если парлементари примут спецпроцедуры, что ускорит рассмотрение банковского закона во втором чтении, передает корреспондент УНН.

"Если будет поддержана процедура, двое суток предоставляется депутатским фракциями и группам и внефракционным на определение поправок, которые они считают самыми важными. Комитет формирует из этих поправок таблицу, туда же добавляются все правки, чтобы зал мог повлиять, если какая-то ошибка или несогласования допущены при признании к включению. И после этого будет рассматриваться в зале. Я думаю, что будет рассматриваться тогда, когда будут подписи нардепов за эту инициативу. Стандартная процедура - 150 подписей для созыва внеочередного", - сказал Разумков.

Он уточнил, что в таблицу включаются 5 поправок от каждой фракции депутатской группы и одна правка от депутатов внефракционных.

Ранее в УНН сообщалось, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов и проектов постановлений, в частности - проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди больных людей на коронавирусную болезнь (COVID-19), а также особую процедуру, что должно ускорить рассмотрение во втором чтении проекта закона о банках.

Украинские Национальные Новости

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