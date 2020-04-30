Разумков рассказал, что будет после одобрения спецпроцедуры из ускорения принятия банковского закона

"Если будет поддержана процедура, двое суток предоставляется депутатским фракциями и группам и внефракционным на определение поправок, которые они считают самыми важными. Комитет формирует из этих поправок таблицу, туда же добавляются все правки, чтобы зал мог повлиять, если какая-то ошибка или несогласования допущены при признании к включению. И после этого будет рассматриваться в зале. Я думаю, что будет рассматриваться тогда, когда будут подписи нардепов за эту инициативу. Стандартная процедура - 150 подписей для созыва внеочередного", - сказал Разумков.

Он уточнил, что в таблицу включаются 5 поправок от каждой фракции депутатской группы и одна правка от депутатов внефракционных.

Ранее в УНН сообщалось, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов и проектов постановлений, в частности - проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди больных людей на коронавирусную болезнь (COVID-19), а также особую процедуру, что должно ускорить рассмотрение во втором чтении проекта закона о банках.