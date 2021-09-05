Заколотники, що захопили президента Гвінеї, розповіли про його стан
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Військові заколотники, які здійснили 4 вересня спробу держперевороту в Гвінеї, заявили, що захоплений ними президент країни Альфа Конде не постраждав. Про це повідомив телеканал France 24 з посиланням на заяву лідера путчистів полковника Мамаду Думбуя, передає УНН.
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“Президент у нас. Він знаходиться в безпечному місці. Немає жодних проблем. Його вже оглянув лікар”, — сказав він.
За його словами, військові не мають наміру “грати” або “жартувати” з владою і хочуть виправити помилки минулого правління, щоб “допомогти відбудувати країну”.
Деталі
5 вересня журналіст maliactu.net Сега Дайара і Guinee News повідомили про те, що Конде затримала група військових, яка влаштувала в країні державний переворот.
Лідер заколотників, полковник Мамаду Думбуя, заявив про розпуск уряду, закриття кордонів і призупинення дії Конституції країни. Причиною заколоту Думбуя назвав соціально-політичну і економічну ситуацію в країні, а також “безсилля республіканських інститутів, інструменталізацію правосуддя, попрання прав громадян, неефективне фінансове управління”.