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Мятежники, захватившие президента Гвинеи, рассказали о его состоянии

Киев  •  УНН

 • 12920 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Военные мятежники, совершившие 4 сентября попытку госпереворота в Гвинее, заявили, что захваченный ими президент страны Альфа Конде не пострадал. Об этом сообщил телеканал France 24 со ссылкой на заявление лидера путчистов полковника Мамаду Думбуя, передает УНН.

Цитата

“Президент у нас. Он находится в безопасном месте. Нет никаких проблем. Его уже осмотрел врач”, — сказал он.

По его словам, военные не намерены “играть” или “шутить” с властью и хотят исправить ошибки прошлого правления, чтобы “помочь отстроить страну”.

Детали

5 сентября журналист maliactu.net Сега Дайара и Guinee News сообщили о том, что Конде задержала группа военных, которая устроила в стране государственный переворот.

Лидер мятежников, полковник Мамаду Думбуя, заявил о роспуске правительства, закрытия границ и приостановке действия Конституции страны. Причиной мятежа Думбуя назвал социально-политическую и экономическую ситуацию в стране, а также “бессилие республиканских институтов, инструментализацию правосудия, попрание прав граждан, неэффективное финансовое управление”.

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