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Закликаємо відкинути емоції: Київ відреагував на виклик українського посла до МЗС Польщі

Закликаємо відкинути емоції: Київ відреагував на виклик українського посла до МЗС Польщі

Київ • УНН

 • 441220 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Україна закликає польських друзів відкинути емоції і вже запропонувала конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи виклик українського пола до МЗС Польщі, передає УНН.

Деталі

За словами Ніколенка, МЗС України детально поінформоване про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі.

Під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив Президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка, додав речник МЗС.

Цитата

"Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції. Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", - резюмував Ніколенко.

Раніше

МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича через заяву президента Володимира Зеленського.

Контекст

Володимир Зеленський під час виступу на сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив:

"Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Своєю чергою президент Анджей Дуда заявив, що у справі українського зерна він та його уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів, а також піддав критиці дії України в цьому питання.

Потім стало відомо, що Володимир Зеленський та Анджей Дуда не змогли зустрітись у Нью-Йорку через зміни у порядку денному на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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