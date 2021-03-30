Захворюваність росте: в Україні за тиждень майже 100 тис. випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За минулий тиждень в Україні було зареєстровано майже 100 тис. нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це сказав під час брифінгу у вівторок, 30 березня, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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“За минулий тиждень зросла кількість нових випадків. Всього було зареєстровано 98 153 випадки, і це на майже 13 тис. більше, ніж позаминулого тижня”, — повідомив Степанов.
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Зі слів міністра, збільшується також і кількість госпіталізованих осіб.
“Якщо станом на тиждень тому в наших лікарнях перебувало близько 37 тис. пацієнтів, яким потрібна була допомога в умовах стаціонару, то зараз ця кількість порядку 44 тисяч”, — сказав він.
Кількість зайнятих ліжок — майже 54% від всього обсягу ліжок, додав міністр, зазначивши, що по регіонах ситуація різна.
Доповнення
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,662 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 29 березня, — 10,5 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Госпіталізацій за добу, менше як вчора, але майже 2,6 тисячі.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у — за кількістю смертей від COVID-19.