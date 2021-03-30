Заболеваемость растет: в Украине за неделю почти 100 тыс. случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. За прошедшую неделю в Украине было зарегистрировано почти 100 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сказал на брифинге во вторник, 30 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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"За прошедшую неделю выросло количество новых случаев. Всего было зарегистрировано 98 153 случая, и это почти на 13 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе", - сообщил Степанов.
Детали
По словам министра, увеличивается также и количество госпитализированных.
"Если по состоянию на неделю назад в наших больницах находилось около 37 тыс. пациентов, которым нужна была помощь в условиях стационара, то сейчас это число порядка 44 тысяч", - сказал он.
Количество занятых коек - почти 54% от всего количества коек, добавил министр, отметив, что по регионам ситуация разная.
Дополнение
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,662 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 29 марта, - 10,5 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Госпитализаций в сутки меньше, чес вчера, но почти 2,6 тысячи.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом - по количеству смертей от COVID-19.