Захворюваність на ГРВІ серед дітей зросла за тиждень на понад 30% - МОЗ
Київ • УНН
Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей за тиждень зросла на 31%, перевищивши епідемічний поріг у чотирьох областях України, повідомляє міністерство охорони здоров'я.
На 31% за тиждень зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей. Епідпоріг перевищений у чотирьох областях. Про це УНН повідомляє із посиланням на МОЗ.
Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 у порівнянні із попереднім тижнем серед дітей зросла на 31%, серед дорослих – на 12,9%. Перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях
Як повідомляється, з 29 січня по 4 лютого в країні на ГРВІ захворіло 226 338 українців, із них 125 556 – діти віком до 17 років.
До лікарень госпіталізували 6 924 людини, із них 4 232 – діти.
Наразі у 22 регіонах зафіксована циркуляція вірусів грипу типів А та В. За даними МОЗ, з 29 січня по 4 лютого зареєстровано 13 летальних випадків серед пацієнтів із діагнозом "Грип". Загалом з початку сезону зареєстровано 35 летальних випадків, вказали в МОЗ.
Крім того, повідомляється, що у 3 105 людей за тиждень виявили COVID-19. Через ускладнення від коронавірусу померли 28 людей. Як зазначається, всі пацієнти не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19.
В Україні циркулює 15 штамів коронавірусу - Кузін11.01.24, 13:15 • 141178 переглядiв