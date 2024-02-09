Захворюваність на ГРВІ серед дітей зросла за тиждень на понад 30% - МОЗ

На 31% за тиждень зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей. Епідпоріг перевищений у чотирьох областях. Про це УНН повідомляє із посиланням на МОЗ.

Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 у порівнянні із попереднім тижнем серед дітей зросла на 31%, серед дорослих – на 12,9%. Перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях - йдеться у повідомленні МОЗ.

Як повідомляється, з 29 січня по 4 лютого в країні на ГРВІ захворіло 226 338 українців, із них 125 556 – діти віком до 17 років.

До лікарень госпіталізували 6 924 людини, із них 4 232 – діти.

Наразі у 22 регіонах зафіксована циркуляція вірусів грипу типів А та В. За даними МОЗ, з 29 січня по 4 лютого зареєстровано 13 летальних випадків серед пацієнтів із діагнозом "Грип". Загалом з початку сезону зареєстровано 35 летальних випадків, вказали в МОЗ.

Крім того, повідомляється, що у 3 105 людей за тиждень виявили COVID-19. Через ускладнення від коронавірусу померли 28 людей. Як зазначається, всі пацієнти не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19.

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