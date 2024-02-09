Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла за неделю более чем на 30% - Минздрав
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей за неделю выросла на 31%, превысив эпидемический порог в четырех областях Украины, сообщает министерство здравоохранения.
На левобережье Херсонской области существенно снизилась интенсивность атак рф - Гуменюк
Украинские войска продолжают отражать атаки российских войск в Херсонской области, количество попыток штурма которых уменьшилось, враг избегает использования бронетехники из-за больших потерь.
Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен
Должностных лиц государственной службы по вопросам труда задержали за вымогательство полмиллиона гривен от предприятия за избежание внеплановой проверки.
Количество пострадавших из-за войны детей возросло
Более 500 украинских детей погибли и более 1200 получили ранения в результате продолжающегося российского вторжения.
Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами
За минувшие сутки российские военные атаковали 24 населенных пункта в Запорожской области, нанеся более 156 ударов из авиации, артиллерии и более 50 беспилотников.
россияне ночью 7 раз ударили по Сумской области, сбросили 10 мин - ОВА
Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, выпустив 10 мин на громаду.
На Николаевщине ночью уничтожили "шахед", в результате вражеских атак ранена врач "скорой"
В Николаевской области врач скорой помощи был ранен в результате атак вражеских БПЛА и ударных беспилотников FPV.
Враг поздно вечером ударил из тяжелой артиллерии по селу в Днепропетровской области - ОВА
Российские войска ночью обстреляли село в Никопольском районе Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв.
По Херсонской области россияне выпустили 342 снаряда, попали по критической инфраструктуре, есть жертвы - ОВА
За минувшие сутки российские войска нанесли 82 удара в том числе по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам Херсонской области, в результате чего два человека погибли и один человек получил ранения.
В Харьковской области в результате атаки "шахедами" произошел пожар в гостинице, пострадал охранник - ОВА
После атаки российского беспилотника "шахед" в отеле и площадке ресторана в Харьковской области произошел пожар, пострадал один охранник.