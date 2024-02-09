Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла за неделю более чем на 30% - Минздрав

На 31% за неделю выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей. Эпидпорог превышен в четырех областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей среди детей выросла на 31%, среди взрослых - на 12,9%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях - говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщается, с 29 января по 4 февраля в стране ОРВИ заболело 226 338 украинцев, из них 125 556 - дети в возрасте до 17 лет.

В больницы госпитализировали 6 924 человека, из них 4 232 - дети.

Сейчас в 22 регионах зафиксирована циркуляция вирусов гриппа типов А и В. По данным Минздрава, с 29 января по 4 февраля зарегистрировано 13 летальных случаев среди пациентов с диагнозом "Грипп". Всего с начала сезона зарегистрировано 35 летальных случаев, указали в Минздраве.

Кроме того, сообщается, что у 3 105 человек за неделю обнаружили COVID-19. Из-за осложнений от коронавируса умерли 28 человек. Как отмечается, все пациенты не имели профилактических прививок против гриппа и COVID-19.

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