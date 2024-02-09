Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла за неделю более чем на 30% - Минздрав

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  147095 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  174124 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  179862 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  196350 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  241455 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  257846 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234943 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Новости по теме

Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла за неделю более чем на 30% - Минздрав

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей за неделю выросла на 31%, превысив эпидемический порог в четырех областях Украины, сообщает министерство здравоохранения.

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Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла за неделю более чем на 30% - Минздрав

На левобережье Херсонской области существенно снизилась интенсивность атак рф - Гуменюк

Украинские войска продолжают отражать атаки российских войск в Херсонской области, количество попыток штурма которых уменьшилось, враг избегает использования бронетехники из-за больших потерь.

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На левобережье Херсонской области существенно снизилась интенсивность атак рф - Гуменюк

Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен

Должностных лиц государственной службы по вопросам труда задержали за вымогательство полмиллиона гривен от предприятия за избежание внеплановой проверки.

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Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен

Количество пострадавших из-за войны детей возросло

Более 500 украинских детей погибли и более 1200 получили ранения в результате продолжающегося российского вторжения.

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Количество пострадавших из-за войны детей возросло

Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами

За минувшие сутки российские военные атаковали 24 населенных пункта в Запорожской области, нанеся более 156 ударов из авиации, артиллерии и более 50 беспилотников.

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Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, выпустив 10 мин на громаду.

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На Николаевщине ночью уничтожили "шахед", в результате вражеских атак ранена врач "скорой"

В Николаевской области врач скорой помощи был ранен в результате атак вражеских БПЛА и ударных беспилотников FPV.

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На Николаевщине ночью уничтожили "шахед", в результате вражеских атак ранена врач "скорой"

Враг поздно вечером ударил из тяжелой артиллерии по селу в Днепропетровской области - ОВА

Российские войска ночью обстреляли село в Никопольском районе Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв.

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Враг поздно вечером ударил из тяжелой артиллерии по селу в Днепропетровской области - ОВА

По Херсонской области россияне выпустили 342 снаряда, попали по критической инфраструктуре, есть жертвы - ОВА

За минувшие сутки российские войска нанесли 82 удара в том числе по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам Херсонской области, в результате чего два человека погибли и один человек получил ранения.

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По Херсонской области россияне выпустили 342 снаряда, попали по критической инфраструктуре, есть жертвы - ОВА

В Харьковской области в результате атаки "шахедами" произошел пожар в гостинице, пострадал охранник - ОВА

После атаки российского беспилотника "шахед" в отеле и площадке ресторана в Харьковской области произошел пожар, пострадал один охранник.

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В Харьковской области в результате атаки "шахедами" произошел пожар в гостинице, пострадал охранник - ОВА