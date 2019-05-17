Захоплення заводу у Вінниці: учасникам обрали запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Учасникам масового заворушення на території підприємства "Вінницький консервний завод" обрали запобіжні заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.
"Усім учасникам подій (масового заворушення на території підприємства "Вінницький консервний завод" - ред.) обрано міру запобіжного заходу, в тому числі, 27 осіб узято під варту на строк 60 днів без визначення розміру застави. Щодо інших учасників обрано більш м’який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та одного підозрюваного передано на поруки", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що виключно на всі ухвали слідчих суддів, якими відмовлено у клопотанні про взяття під варту, процесуальними керівниками Вінницької місцевої прокуратури готуються апеляційні скарги.
Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці припинили спробу рейдерського захоплення колишнього консервного заводу, під час силової операції вони затримали близько 50 молодиків.
Пізніше місцева прокуратура відкрила справу за фактом масових заворушень, учасникам повідомили про підозру.