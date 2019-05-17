Захват завода в Виннице: участникам избрали меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Участникам массового беспорядки на территории предприятия "Винницкий консервный завод" избрали меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Всем участникам событий (массовых беспорядков на территории предприятия "Винницкий консервный завод" - ред.) избрана мера пресечения, в том числе, 27 человек взяты под стражу на срок 60 дней без определения размера залога. Относительно других участников избрано более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста и одного подозреваемого передано на поруки", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что исключительно на все постановления следственных судей, которым отказано в ходатайстве о заключении под стражу, процессуальными руководителями Винницкой местной прокуратуры готовятся апелляционные жалобы.
Напомним, в Виннице правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата бывшего консервного завода, во время силовой операции они задержали около 50 молодых людей.
Позже местная прокуратура открыла дело по факту массовых беспорядков, участникам сообщили о подозрении.