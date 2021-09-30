Захоплення кораблів у Керченській протоці: 11 жовтня в Гаазі розпочнеться слухання у справі України проти РФ

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“11 жовтня Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден „Нікополь“, „Бердянськ“ і „Яни-Капу“ та 24 українських моряків — військовослужбовців ВМС ЗС України”, — написав Кулеба.

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За словами Кулеби, справа дуже важлива для України.

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"Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі", - зазначив міністр.

Справа також визначальна для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються, додав Кулеба.

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"Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло. Ефективна робота МЗС у міжнародних судах — це інструмент встановлення справедливості та ще один важіль тиску на Москву", - резюмував міністр.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси у Чорному морі у порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, потім їх перемістили у російські СІЗО у Москві.

7 вересня 2019 року до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.