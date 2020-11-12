Арбітражний трибунал призупинив розгляд справи по суті про захоплення Росією українських моряків

Відзначається, що у поданих в серпні попередніх запереченнях Російська Федерація стверджувала, що Арбітражний суд не володіє юрисдикцією розглядати справу, так як претензії України відносяться до "спору, що стосується військової діяльності".

7 вересня Україна представила свої зауваження щодо питання про біфуркації. У своїх зауваженнях Україна вказала, що попередні заперечення Російської Федерації "не носять виключно попереднього характеру".

21 вересня Російська Федерація представила свою відповідь на зауваження України з питання про біфуркацію. 28 вересня Україна представила свою відповідь на відповідь Російської Федерації з питання про біфуркацію.

Відзначається, що склад арбітражу у своїй постанові вирішив, що попередні заперечення Російської Федерації повинні бути розглянуті на попередній стадії розгляду.

У суді підкреслюють, що якщо Арбітражний суд, виносячи своє рішення на попередній стадії розгляду відповідно до процедури, заявляє, що попереднє заперечення не носить виключно попереднього характеру, потім дане заперечення розглядається по суті.

"Відповідно до пункту 4 статті 11 Регламенту провадження по суті припинено. Відповідно до пункту 5 (f) процедурні постанови №1 Склад арбітражу постановив, що Україна повинна представити будь-які зауваження по попереднім запереченням Російської Федерації протягом трьох місяців з дати цієї постанови. Після отримання цих зауважень Склад арбітражу прийме рішення про необхідність додаткових письмових подань і, після консультації зі сторонами, про терміни подачі таких заяв", - сказано у заяві суду.

Нагадаємо, 22 травня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у прямому ефірі підписав меморандум України до Міжнародного трибуналу з морського права ООН у справі про захоплення моряків і кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року.

У МЗС зазначили, що Росія повинна відповісти за порушення конвенції ООН із морського права, за утримування 9 місяців у російській в'язниці українських моряків і за утримування протягом 11 місяців кораблів.

Як повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси у Чорному морі у порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, потім їх перемістили у російські СІЗО у Москві.

7 вересня 2019 року до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.