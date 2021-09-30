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Захват кораблей в Керченском проливе: 11 октября в Гааге начнется слушание по делу Украины против РФ

Захват кораблей в Керченском проливе: 11 октября в Гааге начнется слушание по делу Украины против РФ

Киев  •  УНН

 • 20744 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Гааге 11 октября Арбитражный суд начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

"11 октября Арбитражный суд начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 года трех украинских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу" и 24 украинских моряков - военнослужащих ВМС ВС Украины", - написал Кулеба.

Детали

По словам Кулебы, дело очень важное для Украины.

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"Мы доводим противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и удерживания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме", - отметил министр.

Дело также определяющее для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно с международным морским правом, которого должна придерживаться всеми странами, а его нарушения караются, добавил Кулеба.

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"Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло. Эффективная работа МИД в международных судах - это инструмент установления справедливости и еще один рычаг давления на Москву", - резюмировал министр.

Напомним

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход с порта Одессы на Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября 2019 года в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

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