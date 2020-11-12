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У МЗС прояснили рішення Арбітражного трибуналу у справі про захоплення українських моряків

У МЗС прояснили рішення Арбітражного трибуналу у справі про захоплення українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права. Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України щодо ходу розгляду Арбітражним трибуналом справи про затримання 3 військово-морських суден та членів їхніх екіпажів, передає УНН.

“Сьогодні Арбітражний трибунал, сформований відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права, виніс рішення щодо біфуркації провадження (розділення його на 2 стадії — юрисдикційну та по суті) у справі між Україною та РФ щодо затримання 3 військово-морських суден та членів їхніх екіпажів”, — заявили в МЗС.

Повідомляється, що арбітраж розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, подані Російською Федерацією 22 серпня 2020 року, на попередньому етапі провадження.

“Зауважимо, що практика розділення провадження є поширеною у міжнародному арбітражі”, — підкреслюють дипломати.

Вони нагадалі, що інші справи України розглядалися за аналогічним механізмом.

“22 травня 2020 року Україною було подано на розгляд арбітражного трибуналу свій Меморандум у цій справі, який містить викладення фактів, обґрунтування юридичної позиції доказ і свідчення. Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема абсолютного імунітету військових кораблів, яке вона вчинила, затримавши в Чорному морі і потім утримувавши українські військово-морські судна „Нікополь“, „Бердянськ“ і „Яни Капу“ та 24 члени їхніх екіпажів”, — наголосили у дипвідомстві.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Міжнародний арбітражний трибунал у Гаазі призупинив розгляд справи про захоплення моряків і кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Як повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси у Чорному морі у порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, потім їх перемістили у російські СІЗО у Москві.

7 вересня 2019 року до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.

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