Заходи до річниці проголошення незалежності Карпатської України розпочалися на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні, 15 березня, церемонією покладання квітів до пам′ятника президенту Карпатської України Августину Волошину на Закарпатті розпочалися пам′ятні заходи до 78-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України, передає кореспондент УНН.
Участь у покладанні квітів до пам′ятника Августину Волошину на Набережній Незалежності в Ужгороді взяли керівники Закарпатської області, міста Ужгород, представники дипломатичних установ, обласних відомств, духівництво, молодь.
Продовжиться вшанування подвигу Карпатських січовиків та відзначення річниці Карпатської України обласним мітингом-реквіємом на Меморіальному комплексі “Красне Поле” поблизу м.Хуст Закарпатської області. Свого часу Хуст був столицею Карпатської України.
А 17 березня у рамках відзначення річниці Карпатської України в день народження Августина Волошина в його рідному селі Келечин Міжгірського району вперше відбудеться урочиста акція із розгортанням стометрового Державного Прапора України.
Нагадаємо, 26 листопада, в обласному центрі Закарпаття запалили тисячі свічок до Дня пам′яті жертв голодоморів.