Захист Януковича звинувачує прокуратуру у небажанні знайти винних у розстрілах на Майдані

Сьогодні в ході судового засідання з розгляду клопотання про дозвіл на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження щодо екс-президента України Віктора Януковича, якого підозрюють в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року сторона захисту звинуватила прокуратуру у небажанні шукати винних.

"Ми дослідили вже понад 10 томів, але на жодній сторінці немає ні слова про причетність до цього (розстрілів - ред.) В.Януковича. Органи прокуратури зробили все, щоб приховати правду і не знайти винних у розстрілах на Майдані і це свідчить про політичне бажання перекласти вину на 4-го президента України," - сказав адвокат Віталій Сердюк.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.