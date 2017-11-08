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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 30032 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 86257 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100641 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100703 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Защита Януковича обвиняет прокуратуру в нежелании найти виновных в расстрелах на Майдане

Защита Януковича обвиняет прокуратуру в нежелании найти виновных в расстрелах на Майдане

Киев  •  УНН

 • 10565 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сторона защиты Януковича обвиняет представителей органов прокуратуры в нежелании найти виновных в расстрелах на Майдане Независимости в феврале 2014 года. Об этом заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.

Сегодня, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства о разрешении на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которого подозревают в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 сторона защиты обвинила прокуратуру в нежелании искать виновных.

"Мы исследовали уже более 10 томов, но ни на одной странице нет ни слова о причастности к этому (расстрелам - ред.) В.Януковича. Органы прокуратуры сделали все, чтобы скрыть правду и не найти виновных в расстрелах на Майдане и это свидетельствует о политическом желание переложить вину на 4-го президента Украины", - сказал адвокат Виталий Сердюк.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.

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