Защита Януковича обвиняет прокуратуру в нежелании найти виновных в расстрелах на Майдане

Сегодня, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства о разрешении на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которого подозревают в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 сторона защиты обвинила прокуратуру в нежелании искать виновных.

"Мы исследовали уже более 10 томов, но ни на одной странице нет ни слова о причастности к этому (расстрелам - ред.) В.Януковича. Органы прокуратуры сделали все, чтобы скрыть правду и не найти виновных в расстрелах на Майдане и это свидетельствует о политическом желание переложить вину на 4-го президента Украины", - сказал адвокат Виталий Сердюк.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.