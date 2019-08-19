Захист подав апеляцію на арешт Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Захист подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрію Гримчаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн. Про це кореспонденту УНН повідомила адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш.
"Ми вже подали апеляцію до суду", - сказала Матяш.
При цьому, відповідаючи на запитання щодо ймовірності внесення застави за Гримчака, адвокат зазначила, що не має інформації про людей, які готові сплатити заставу за нього.
"Мені про цих людей нічого не відомо. До мене ніхто не звертався, щоб я допомогла оформити документи і куди сплачувати. Це має бути в будь-якому випадку звернення до мене, оскільки ухвала у мене з зазначенням реквізитів і всього. Без мене ніхто не сплатить", - сказала Матяш.
Раніше УНН повідомляв, що, за словами дружини Гримчака Юлії, ведуться перемовини з кількома фондами, які можуть внести заставу за заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака, якого взяли під варту з альтернативою застави у 6 млн грн.
Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
16 серпня Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн, однак допустили помилки у відповідній ухвалі. Після чого суд ухвалив рішення про виправлення помилки.