Защита подала апелляцию на арест Грымчака

"Мы уже подали апелляцию в суд", - сказала Матяш.

При этом, отвечая на вопрос о вероятности внесения залога за Грымчака, адвокат отметила, что не располагает информацией о людях, которые готовы заплатить залог за него.

"Мне об этих людях ничего не известно. Ко мне никто не обращался, чтобы я помогла оформить документы и куда платить. Это должно быть в любом случае обращение, поскольку постановление у меня с указанием реквизитов и всего. Без меня никто не оплатит", - сказала Матяш.

Ранее УНН сообщал, что, по словам жены Грымчака Юлии, ведутся переговоры с несколькими фондами, которые могут внести залог за заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, которого взяли под стражу альтернативой залога в 6 млн грн.

Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибки.