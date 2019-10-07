Захист оскаржить арешт Пашинського
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Захист народного депутата VIII скликання Сергія Пашинського, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, буде оскаржувати рішення суду про його арешт. Про це журналістам заявив адвокат Пашинського Андрій Федур, передає кореспондент УНН.
“Рішення для нас є очікуваним, хоч і абсолютно незаконним. І зрозуміло, що ми його будемо оскаржувати”, - заявив Федур.
Також, Федур розповів, що офіційно звернувся до органу досудового розслідування щодо негайного забезпечення заходів безпеки.
“Адже є реальна загроза життю мого підзахисного”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, Пашинського арештували на два місяці.
Як повідомлялося раніше, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.
Народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.