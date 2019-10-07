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Защита обжалует арест Пашинского

Киев • УНН

 • 10195 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Защита народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, обжалует решение суда о его аресте. Об этом журналистам заявил адвокат Пашинского Андрей Федур, передает корреспондент УНН.

Защита обжалует арест Пашинского

"Решение для нас является ожидаемым, хотя и абсолютно незаконным. И понятно, что мы его будем обжаловать", - заявил Федур.

Также, Федур рассказал, что официально обратился в орган предварительного расследования для немедленного обеспечения мер безопасности.

"Ведь есть реальная угроза жизни моего подзащитного", - сказал адвокат.

Напомним, Пашинского арестовали на два месяца.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергей Пашинскому сообщили о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Украинские Национальные Новости

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