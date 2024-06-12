Західна зброя завдає удару по російській території занадто пізно, щоб Росія могла підготуватися
Київ • УНН
Росіяни вже відчувають удари західної зброї по своїй території, і їм вже пізно готуватися до них, вважає голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов.
Росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території, їм пізно готуватися до них. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає УНН.
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За його словами, дозвіл бити західною зброєю по Росії точно полегшить ситуацію на фронті, але: "Не менше, не більше".
Начальник ГУР зазначив, що росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території, і їм вже пізно готуватися до них: "Як то кажуть: пізно пити Боржомі вже".
1 червня Україна знищила та пошкодила російські комплекси С-300/С-400 на території РФ за допомогою артилерійських установок західних зразків, підтвердив речник Міноборони Дмитро Лазуткін 9 червня.
Про інші удари по Росії українська сторона поки що не повідомляла офіційно.
Також Буданов спростував нібито наявність "червоних ліній" у російського диктатора Володимира Путіна.
А вони [червоні лінії Путіна] існують взагалі? Ні. Якщо вони існують, то де вони? За ці роки вже стільки разів казали: от точно вже перейшли... Я думаю, що так [це все гра на публіку]
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