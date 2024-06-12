Россияне уже чувствуют удары западным оружием по своей территории, им поздно готовиться к ним. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает УНН.

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По его словам, разрешение бить западным оружием по России точно облегчит ситуацию на фронте, но: «Не меньше, не больше».

Начальник ГУР отметил, что россияне уже чувствуют удары западным оружием по своей территории, и им уже поздно готовиться к ним: «Как говорится: поздно пить Боржоми уже».

1 июня Украина уничтожила и повредила российские комплексы С-300/С-400 на территории РФ с помощью артиллерийских установок западных образцов, подтвердил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин 9 июня.

О других ударах по России украинская сторона пока не сообщала официально.

Также Буданов опроверг якобы наличие «красных линий» у российского диктатора Владимира Путина.

А они [красные линии Путина] существуют вообще? Нет. Если они существуют, то где они? За эти годы уже столько раз говорили: вот точно уже перешли... Я думаю, что да [это все игра на публику] заявил он.

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