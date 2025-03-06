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Загроза катастрофи: екс-главу ЦРУ жахає рішення Трампа щодо припинення передачи Україні розвідданих

Київ • УНН

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США зупинили передачу супутникових даних для націлювання HIMARS в Україні. Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан назвав це безпрецедентним випадком за 35 років та попередив про катастрофічні наслідки.

Загроза катастрофи: екс-главу ЦРУ жахає рішення Трампа щодо припинення передачи Україні розвідданих

В інтерв'ю радіо "Таймс" Екс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявив, що за майже 35 років роботи в розвідці він ніколи не стикався з подібним підходом.  

Передає УНН із посиланням на Times Radio.

Колишній голова американської розвідувальної служби ЦРУ Джон Бреннан назвав вилучення розвідувальної інформації для України шантажем і попередив про "руйнівні наслідки".

За всю його кар'єру, яка бере свій початок ще з часів перебування при владі Джиммі Картера (1977-1981 рр.), передача розвідувальної інформації не припинялася з політичних міркувань.

Я думаю, що це може мати катастрофічні наслідки на полі бою, якщо так триватиме і надалі

- сказав Бреннан.

Доповнення

Те, що США перервали передачу інформації зі свого супутникового спостереження вчора вдень, підтвердив зокрема міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Французькі спецслужби мають власні розвідувальні можливості, результатами яких діляться з Україною.

Доповнення

Європа не зможе компенсувати втрату американської військової, безпекової та розвідувальної інформації, вважає екс-керівник американської розвідувальної служби ЦРУ Джон Бреннан.

УНН передавав, що США обірвали ключову розвідувальну лінію для України, зупинивши передачу даних для націлювання HIMARS. Рішення набуло чинності о 14:00 за київським часом після заморозки військової допомоги адміністрацією Трампа.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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