Загроза катастрофи: екс-главу ЦРУ жахає рішення Трампа щодо припинення передачи Україні розвідданих
Київ • УНН
США зупинили передачу супутникових даних для націлювання HIMARS в Україні. Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан назвав це безпрецедентним випадком за 35 років та попередив про катастрофічні наслідки.
В інтерв'ю радіо "Таймс" Екс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявив, що за майже 35 років роботи в розвідці він ніколи не стикався з подібним підходом.
Передає УНН із посиланням на Times Radio.
Колишній голова американської розвідувальної служби ЦРУ Джон Бреннан назвав вилучення розвідувальної інформації для України шантажем і попередив про "руйнівні наслідки".
За всю його кар'єру, яка бере свій початок ще з часів перебування при владі Джиммі Картера (1977-1981 рр.), передача розвідувальної інформації не припинялася з політичних міркувань.
Я думаю, що це може мати катастрофічні наслідки на полі бою, якщо так триватиме і надалі
Доповнення
Те, що США перервали передачу інформації зі свого супутникового спостереження вчора вдень, підтвердив зокрема міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Французькі спецслужби мають власні розвідувальні можливості, результатами яких діляться з Україною.
Доповнення
Європа не зможе компенсувати втрату американської військової, безпекової та розвідувальної інформації, вважає екс-керівник американської розвідувальної служби ЦРУ Джон Бреннан.
УНН передавав, що США обірвали ключову розвідувальну лінію для України, зупинивши передачу даних для націлювання HIMARS. Рішення набуло чинності о 14:00 за київським часом після заморозки військової допомоги адміністрацією Трампа.